要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

網友本月5日在美國白宮網站「WE THE PEOPLE」發起連署,「邀請台灣加入聯合國」(Invite Taiwan to join the United Nations),原定5月5日前須達到10萬份連署,但21日就已經衝到近10萬2000份。依網站規定,白宮必須在請願活動設立起算60天內,6月5日前回覆。