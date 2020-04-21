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要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

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▲網友在全球最大請願平台Change.org發起提案，要求WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台。（圖／翻攝Change.org）

▲網友發起請願，要求WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台，連署人數即將突破100萬。（圖／翻攝Change.org）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）應對新冠肺炎疫情遭受外界批評，網友在全球最大請願平台Change.org發起提案，要求秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台，截至台灣時間早上7時10分左右已經累計超過98萬人連署，即將逼近100萬大關。

加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起「呼籲WHO秘書長譚德塞辭職」的請願。提案內容寫道，譚德塞1月23日拒絕宣布疫情成為「國際公衛緊急事件」（PHEIC），之後感染人數與死亡病例在5天內成長將近10倍，也就是從800人增加到接近1萬人，部分原因與他低估疫情的決策有關。

提案指出，許多人都認為WHO應該是一個政治中立的組織，譚德塞卻在缺乏調查的情況之下，只相信中國官方提供的資訊。大眾因此感到非常失望，也強烈認為譚德塞不適任，呼籲立刻辭職。

文中也提到，台灣的技術遠比一些「WHO選擇名單」上的國家更為先進，不應該因為任何政治因素被排除在WHO之外，為了幫助世界再次信任聯合國與WHO，呼籲譚德塞辭職。

這項提案以英文、泰文、韓文、繁體中文、日文、西班牙文、俄文等多國語言寫成，截稿時全球已累計981,648人連署，數字即將突破100萬大關。

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