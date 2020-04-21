台灣100萬片口罩等物資運抵邦交國　美國務院助卿讚：謝謝你，台灣

▲台灣口罩產能提升後，開始援助國際友人。（圖／翻攝自外交部推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

台灣捐贈邦交國100萬口罩近日陸續抵達，美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克今天表示，台灣持續以口罩、醫療物資支持西半球友邦抵抗疫情，美國感謝台灣的協助。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，總統蔡英文1日宣布，將援贈台灣15個邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀84台，及額溫槍等醫療物品，以協助邦交國因應疫情。物資近日陸續抵達貝里斯、巴拉圭等友邦國家。

台灣援贈的28萬片口罩17日抵達巴拉圭，美國駐巴拉圭大使麥克蘭尼（Lee McClenny）隨即推文表示，朋友互相幫助，美方歡迎台灣與巴拉圭的邦誼持續堅定、強健。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）今天轉貼麥克蘭尼推文，並分別以英文、西班牙文推文指出，台灣持續透過捐助口罩、醫療物資的方式，支持西半球的夥伴。

柯札克說：「謝謝你（台灣）協助保護巴拉圭免受2019冠狀病毒疾病影響。」

台灣援贈的6萬片口罩14日抵達貝里斯2天後，柯札克也轉貼台灣駐貝里斯大使館推文表示，台灣是個強健民主，也是世界上一股良善力量，並感謝台灣協助貝里斯及西半球抵抗疫情。