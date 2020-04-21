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菲病毒篩檢所爆43人染疫！　所長：不確定所內還是各自感染

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▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲菲律賓病毒篩檢機構爆出43名員工染疫，將限縮研究所營運。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電

菲律賓新型冠狀病毒主要篩檢機構「熱帶醫藥研究所」（RITM）今天傳出43名員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），檢驗能量因此受限縮。

熱帶醫藥研究所所長卡羅斯（Celia Carlos）今天接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說，確診者「病情不嚴重」。病情輕微者在研究所宿舍內自主隔離；症狀「稍微較嚴重」者已送醫。

她說，不確定員工是在研究所內或各自的社區被感染。

菲律賓衛生部今天通報，境內新增19起2019冠狀病毒疾病死亡病例，累計死亡428例；確診病例再添200起，累計確診增至6459例。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）今天說，菲律賓有17個機構可進行新型冠狀病毒篩檢，目前檢驗能量為每天8000到1萬件。菲律賓紅十字會的檢驗中心本週開幕後，菲國每天檢驗能量預計可提高到2萬件。

熱帶醫藥研究所之前發布聲明表示，4月16日到24日，「考量員工應對2019冠狀病毒疾病突發公共衛生事件的安全」，限縮研究所營運，只檢驗來自大馬尼拉區穆丁魯伯市（Muntinlupa）、帕拉納圭市（Parañaque）、拉斯皮納斯市（Las Piñas）和巴賽市（Pasay）的檢體。

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