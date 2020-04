「邀請台灣加入聯合國」 　白宮網站請願連署16天破10萬人達標

▲「邀請台灣加入聯合國」 請願連署達標。(圖/翻攝自「WE the PEOPLE」)

記者張靖榕/綜合外電報導

網友本月5日在美國白宮網站「WE the PEOPLE」發起連署,「邀請台灣加入聯合國」(Invite Taiwan to join the United Nations),原定5月5日前須達到10萬份連署,但21日就已經衝到近10萬2000份。依網站規定,白宮必須在請願活動設立起算60天內,6月5日前回覆。

台灣這次因對爆發自中國武漢的新冠肺炎疫情做超前部署,受到歐美日韓澳等國家及媒體肯定,國際逐漸注意到台灣的情況,要求台灣加入世衛組織(WHO)、聯合國(UN)等的聲浪越來越大。

網友R.C.於5日發起「邀請台灣加入聯合國」請願,內容如下。

台灣是世界的可靠貿易夥伴,也是一個成熟的民主國家。台灣在近期2019新型冠狀病毒的抗疫表現中,也提供了寶貴的經驗。因此種種,台灣已經讓世界知道她能提供富有價值的經驗,而不應該在世界舞台上被忽視。

Taiwan is a valuable trading partner to the world and is a mature and democratic nation. Taiwan has offered valuable lessons on the recent battle against COVID-19. As such, Taiwan has demonstrated that it can offer valuable lessons to the world and should not be neglected on the world stage.

請願發起的16天後達標,連署人數提早14天達標,共10萬1704人;白宮應於6月5日前回覆。