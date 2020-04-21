土耳其破9萬確診「疫情爬坡中」　艾爾段下令本周連假：封31省96小時

▲土耳其人員進入伊斯坦堡的「奇力克阿里帕夏建築群」（Kilic Ali Pasha Mosque）進行消毒。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉20日專電

為了遏制新冠肺炎疫情，土耳其擴大實施封城措施，總統艾爾段今晚宣布31個省自23日凌晨起封鎖4天。土耳其新冠肺炎病例增速沒有減緩趨勢，累計病例數於今天突破9萬例。

土耳其已連續兩個週末對31個省實施為期48小時宵禁，影響占人口78%的約6400萬人。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於內閣會議結束後，今晚透過電視轉播宣布，適逢23日國定假日，本週封鎖時間將予延長。4月23日在土耳其為國家主權與兒童節。

他並表示，假日封城措施可能會繼續實施「一段時間」。艾爾段強調，土耳其目標於5月下旬開齋節時將新冠肺炎造成的影響降到可以讓民眾恢復正常生活的程度，但在此之前必須有所行動。

土耳其大國民議會（TBMM）於獨立戰爭期間的1920年4月23日召開首次會議，後人於是以「國家主權日」紀念這一天。

衛生部今晚公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最新疫情通報顯示，過去24小時共採檢3萬9703起疑似病例，通報4674例確診，使得累計確診病例達9萬980例；今天並通報123起死亡病例，累計有2140人因新冠肺炎而病故。

與此同時，土耳其航空公司（Turkish Airlines）稍早宣布，計劃自今天起一連9天，以195架次航班，展開撤離滯留59國近2萬5000名公民的行動。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述土航聲明指出，有數以萬計土耳其公民因旅遊、就學或工作而滯留海外，他們「將在神聖的齋戒月期間與家人團圓」。這項任務將由逾100架土航飛機執行。

此一任務計劃從德國、沙烏地阿拉伯、美國、英國撤離最多公民，分別有3269、2201、1631、1559人。

土耳其今年定24日進入齋戒月，5月23日結束。