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謝金河點出企業競爭力的本體！　選股要聚焦兩大重點

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河最新臉書指出，全球經濟前景烏雲密佈，台股彈升二千多點後，選股難度加大，好壞公司會在此分道揚鑣，提醒大家在選股時，毛利率及殖利率要一起看。

謝金河指出，台股從3月19日跌到8,523點，全巿場人心驚恐，大家絕望殺出持股，國安基金宣佈進場護盤，結果次日台股大漲552.75點，台股指數最高漲到10,710點，一下子彈升2,187點；然而最後才發現這個強勁反彈，國安基金銀彈根本沒有打出去，只進場買了七億多，而今年以來，外資賣超台股逾5,000億元以上，是史上最大賣超，外資殺了台積電逾70萬張，直到17日才出現買超，報紙形容這是「認錯回補」！

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台積電3月營收1135.2億元　年增42%

▲外資看好台積電目標價在300元以上。（圖／資料庫）

謝金河指出，其實賣台積電的與買台積電的是完全不相關的法人，沒有認錯的問題。那麼拉升台股的動能來自何處？他認為可能與企業大量執行庫藏股及大股東回補有關。

謝金河再表示，根據2019年完整的年報，台灣整體上市櫃公司毛利率都有顯著提升，以台積電為例，去年四個季度毛利率分別是41.31％、43.02％、47.58％及50.2％，今年首季毛利率又拉升至51.8％；其中台積電首季七奈米製程營收占35％，16奈米以下的先進製程占55％以上，這是台積電毛利率提升的主因，也使得外資改變對台積電的評價，除了麥格理（Macquarie Group Limited）看壞，其餘各家外資的目標價都在300元以上。

謝金河列出光學變焦鏡頭上市上櫃公司毛利率，股價最高的大立光平均毛利率69.01％、玉晶光46.95％，往下是新鉅科36.74％、先進光24.46％、揚明光學21.35％、聯一光22.17％、亞洲光學19.7%，再往下看，佳能13.3％，今國光學5.82％及佳淩3.35％，排到後段班都賠錢。

謝金河最後表示「毛利率也代表企業的競爭力」，去年台積電全年平均毛利率46.05％、聯電是14.38％，晶圓雙雄的老大和老二從毛利率就可看出端倪，產業的競爭力用毛利率來比也很清楚，「有競爭力的企業，從毛利率很容易看出高下，選股也要挑選毛利率高的公司。」


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