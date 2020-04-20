新聞報導驚見中年男沐浴春光　網友尷尬回：不能關一下門嗎？

▲Melinda Meza。（圖／翻攝自Facebook／Melinda Meza）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國因為疫情的關係，有許多人已經開始執行居家上班，一名在加州當地電視台工作的記者梅薩（Melinda Meza）日前在家中報導，向觀眾教學如何不上理髮廳也可以自己修剪頭髮，報導影片不小心拍攝到丈夫正在洗澡的春光，影片瞬間在網路上瘋傳。

梅薩是隸屬於KCRA-TV電視台的記者，近日收到了電視台的指令已經開始居家上班，在一次的新聞播報中為了報導如何在家也能修剪頭髮，便到家中的浴室拍攝，親自示範修剪的技巧，但完全沒有注意到身後的鏡子，讓丈夫洗澡的畫面隱約出現在鏡子的反射中，而被攝影機拍攝下來。

根據《太陽報》報導，梅薩與丈夫從2004年結婚至今已經16年，婚後育有一子，這次的意外發生至今還沒有做出回應。對於整起事件有網友回應，「希望她的丈夫不會看到這則影片」、「不能關上浴室的門嗎？」、「這實在是相當尷尬」。

其實這不是疫情爆發以來，新聞從業人員第一次因為居家上班而鬧出的趣聞，美國 SNN TV 的記者傑西卡·朗（Jessica Lang）3月在家中的廚房進行報導時，她的父親也不小心挺著肚子入鏡，隨後馬上逃出鏡頭外。潔西卡覺得好氣又好笑之餘，自己也在 Twitter分享這則影片，意外得到1.5萬個按讚數和2406個分享。