知名漢堡「吐3億元貸款」！大公司爽拿新冠肺炎紓困…業界罵翻

▲美國SHAKE SHACK連鎖速食餐廳。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國政府對企業實施特別紓困措施，但外界批評大企業分佔政府貸款額度，排擠其他苦苦掙扎的中小企業主。美國知名連鎖速食餐廳SHAKE SHACK表示，將會全數歸還美國政府提供的1000萬美元（約新台幣3億元）貸款。

作為刺激經濟措施的一環，美國政府透過小企業管理局（SBA）向民間企業提供工資保護計畫（PPP）貸款，3490億美元的資金額度已經全數用完，但仍有許多小企業無法獲得紓困。

近日外界對資金分配方式的反彈越來越強烈，多家美國媒體透露，本該用於地方小型企業紓困的預算，被連鎖餐廳、飯店或上市公司分走其中一大部分，引起民眾不滿。

對此，SHAKE SHACK執行長加魯蒂（Randy Garutti）和創辦人兼董事長梅耶（Danny Meyer）發表聲明說，「我們對獲得貸款心懷感激，並決定立刻歸還上周自SBA取得的1000萬PPP資金，讓給其他更需要這筆錢的餐館。」

SHAKE SHACK是美國知名「快速慢食」（Fast casual restaurant）餐廳，也是餐飲業成長最快速的企業之一，2019年全年營收高達5.95億美元；Shake Shack大部分據點都分布在紐約，被評選為紐約必造訪美食之一。據悉，SHAKE SHACK在全美共有189個營業據點，總計雇有近8000名員工。