住到沒錢…4外國觀光客「藏身洞穴」躲一個月！　印度警急送隔離所

New post (American among 6 people busted hiding from coronavirus in Indian cave) has been published on Coronavirus News - https://t.co/sgyThaLD76 pic.twitter.com/XOpuR9Ue8m — Stefan Sbrzesny (@vergleichy) April 20, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

印度受到新冠肺炎的影響，許多地方施行了封城令，不過卻傳出當地原本寄宿在旅店中的4名外國遊客，因為身上的錢已經全數用盡，不得已只能逃到附近的洞穴裡紮營避難，當地警方獲知此事後，已經將人都先送到隔離所中進行隔離。

綜合外媒報導，這4名遊客分別來自法國、美國、烏克蘭、土耳其以及尼泊爾，他們原本住在印度北部穆尼基雷蒂（Muni Ki Reti）的一間旅店中，但隨著隔離政策實施時間變長，他們身上的錢已經全數用盡，只留下一點可以購買生活用品跟食物的錢。

於是4人帶著家當，從3月24日開始，就住到了位於瑞詩凱詩（Rishikesh）的一處洞穴當中，並在洞裡紮營、搭帳篷，以當作棲身之處，其中一名尼泊爾籍的男子則是負責用品的採買，以維持6人在該處的生活。

印度警方獲知消息之後，立即前往該處，將4名外國人帶到隔離所進行隔離，目前都沒有出現新冠肺炎的相關症狀。報導中指出，瑞詩凱詩目前仍有大約700名的外國遊客受困，當地政府已經啟動相關行動，以協助這些人在當地的生活。