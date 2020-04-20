自營作業者補貼3萬申請爆棚　首日逾1.5萬件搶辦！　

▲自營作業者補貼上路首日申請數突破1.5萬。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，勞動部針對自營作業者或無一定雇主的勞工進行補貼，該方案為每個月1萬元共補貼3個月，且必須透過職業工會申請，這項方案也在今天正式開放申請。勞保局表示，截至今（20）日17時為止，共計有1萬5990件申請書。

勞保局透露，今天雖然是自營作業者補貼上路首日，但其實早在上周就已經開始陸續有職業工會詢問，今天的詢問電話也有大量增加，甚至在申請辦法公布時，就已經有職業工作在前兩天就已經備好申請書，在今天一上路就申請，因此才會造成上路首日件數暴增。

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至於都是由那些職業工會進行申請，勞保局則回應，這部分尚未統計，由於目前申請數量多，再加上必須盡快審核讓申請人可在周五順利領到，因此目前皆是全力審核，為的就是可以在周五就發放第一批。

勞保局也提醒，自營作業者補貼申請條件為，在3月31日前已在職業工會參加勞工保險並在保中，再加上投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準符合以上三個資格即可提出申請。需備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。