亞東300台預拌車加入防疫宣導　小蜜蜂也戴上口罩

▲ 亞東預拌300輛以上的預拌車，懸掛防疫布條。（圖／亞東提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣原本防疫有成，不料這幾日疫情也有爆發跡象。除了政府必須持需超前部署，全民和企業主動防疫觀念才是疫情控制的重要關鍵。亞東預拌配合政府措施防疫，即日起要求全台300輛以上的預拌車，全面懸掛防疫布條；就連代表辛勤工作的企業圖騰小蜜蜂也戴上了口罩。

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截至目前為止，這波疫情已經造成全球超過240萬人確診感染，死亡人數更是突破了16萬人，所幸國人從疫情初期就有全民抗疫的共識，因此到目前為止，大部份人還能保持正常作息活動。亞東預拌表示，全體同仁除了對政府與醫療人員的專業表現感恩且按「讚」外，同時也希望藉由企業的力量協助防疫。即日起將透過全台300輛以上的預拌車張貼防疫標語，深入各地大街小巷，共同宣導民眾在防疫期間應「戴口罩」、「安心宅在家」，避免社交群聚造成大規模傳染的風險。

亞東預拌指出，在一個多月前就已經開始「超前部署」，除了規劃同仁分區上班，並且由總經理陳正平帶頭力行一進辦公室就以肥皂徹底清潔洗手，在辦公室也全天配戴口罩。而對於在工地施作同仁以及預拌車駕駛，除了配戴口罩外，更是要求戴上手套，以降低相互感染的風險。