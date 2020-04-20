新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

▲新冠肺炎疫情嚴重，各國出現許多確診患者。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，世界各國為了防疫拚盡全力。美國有名護理師在網路上公布新冠病毒的「採檢畫面」，由於畫面相當可怕，也讓她忍不住提醒，「若不想被採檢，可能需要遵循醫療建議，還有待在家。」

美國護理師派克（Jessica Peck）在社交媒體Twitter上分享，想要採檢新型冠狀病毒，必須使用棉籤測試，而進行採檢時，患者頭必須微微抬高，讓醫師掀起鼻孔，再拿著綿籤插入鼻孔，直到鼻腔的最底部，相當可怕。

▲美國護理師分享新冠肺炎採檢畫面。（圖／達志影像）



依據派克張貼的畫面，採檢用的棉籤從鼻孔伸入，碰到鼻腔底部，以相對位置來看，棉籤幾乎要伸進半顆頭，與耳朵的位置差不多。這也讓派克強調，「若不想進行這樣的採檢，你們可能需要遵守醫師的叮嚀，還有，記得待在家。」

底下的網友看完，紛紛感到不可置信，「也太可怕了吧」、「看完覺得好像有東西伸進鼻孔了」、「比流感拭子還長」、「我很好（關門」、「我的天，看到這個畫面讓我好害怕。」

此外，也有人在派克的貼文底下回應，「我昨天做了這項測試，拭子插進鼻孔裡，眼淚、鼻涕不斷流出，也一直很想打噴嚏。」派克則在下面回應，「希望結果是陰性。」

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