新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

▲新冠肺炎疫情嚴重,各國出現許多確診患者。(圖/路透)



記者柯振中/綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重,世界各國為了防疫拚盡全力。美國有名護理師在網路上公布新冠病毒的「採檢畫面」,由於畫面相當可怕,也讓她忍不住提醒,「若不想被採檢,可能需要遵循醫療建議,還有待在家。」

美國護理師派克(Jessica Peck)在社交媒體Twitter上分享,想要採檢新型冠狀病毒,必須使用棉籤測試,而進行採檢時,患者頭必須微微抬高,讓醫師掀起鼻孔,再拿著綿籤插入鼻孔,直到鼻腔的最底部,相當可怕。

▲美國護理師分享新冠肺炎採檢畫面。(圖/達志影像)



依據派克張貼的畫面,採檢用的棉籤從鼻孔伸入,碰到鼻腔底部,以相對位置來看,棉籤幾乎要伸進半顆頭,與耳朵的位置差不多。這也讓派克強調,「若不想進行這樣的採檢,你們可能需要遵守醫師的叮嚀,還有,記得待在家。」

底下的網友看完,紛紛感到不可置信,「也太可怕了吧」、「看完覺得好像有東西伸進鼻孔了」、「比流感拭子還長」、「我很好(關門」、「我的天,看到這個畫面讓我好害怕。」

此外,也有人在派克的貼文底下回應,「我昨天做了這項測試,拭子插進鼻孔裡,眼淚、鼻涕不斷流出,也一直很想打噴嚏。」派克則在下面回應,「希望結果是陰性。」

This is how far back we have to put the swab to test you for #COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk