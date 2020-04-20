宅經濟猛！威剛Q1毛利率創新高達23%　單季每股賺贏去年全年

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）今（20）日公布第一季業績，受惠於採購布局及全球通路經營效益，單季毛利率以23.76%創歷史新高，營益率達歷史次高、為12.91%；每股稅後淨利達2.06元，光一季就賺贏去年整年度。

威剛第一季營收為71.85億元，季增？，年增12.1%；毛利率達23.76%；較上季8.53%大增15.23個百分點，創下歷史新高；營益率達12.91%，為歷史次高；稅前淨利6.21億，年增2.51倍；稅後淨利4.47億元，歸屬母公司業主淨利為4.64億元；每股稅後淨利達2.06元，優於2019年全年獲利2.04元。

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在伺服器、NB、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫下，OEM大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國的影響下，經濟活動受到程度不一的延宕，連帶地造成供應鏈運轉順暢度受阻。

中國大陸市場因疫情高峰已過，各地陸續解封，需求逐步回溫，且歐美等國已傳出確診案例數降溫的訊息，各大經濟體已醞釀回復正常運作計劃，威剛表示，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年。

因應總經環境的迅速變遷，威剛已先行調整公司產銷及後勤支援系統，以彈性狀態度過第二季的不穩定期，迎現階段電競熱銷及下半年起陸續回籠的5G及工控應用相關商機。

威剛長期耕耘工控應用領域及新興電競產業，已逐漸對本業貢獻獲利率；另方面，具高毛利動能的電動車馬達業務也將自下半年開始小量出貨。