夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

▲夏普口罩明日開賣。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）轉投資的日本夏普（Sharp）今（20）日宣布，自明（21）日上午10點起，將透過旗下電子商務平台「SHARP COCORO LIFE」向日本民眾販賣口罩，每人限購一盒，內裝50片口罩售價為2980日圓（約840元台幣）。

夏普表示，即將販售的不織布口罩型號為「MA-1050」，每人限購一盒，內裝50片口罩售價2980日圓，並會向消費者收取660日圓的宅配費用，預計訂單成立後約2~7天時間送達，但自購買日起算3天內，無法再接受訂購，而且不得轉售，違者可處一年以下徒刑或科以100萬日圓以下罰金。

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夏普指出，旗下生產的口罩在PFE測試中有99%以上的粒子過濾效率，在VFE測試中同樣有99%以上的病毒過濾效率，使用的過濾材質也可阻隔99%的PM2.5及花粉，並優先配合日本政府徵收，未來將竭盡所能為日本國內口罩的穩定供應作出貢獻。

夏普在2月28日宣布要協助日本政府生產防疫所需的口罩，隨後獲得經產省補助增設口罩產線的設備經費，並在3月24日正式啟動在日本三重縣多氣郡多氣町的工廠口罩產線，初期產能為每日15萬片，目標是提升到50萬片的日產能，並順利在3月31日出貨。