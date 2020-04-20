　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

發燒股東不得參加股東會！　集保防疫指引3.0今起生效

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

▲ 集保更新防疫指引，發燒股東不得進場。圖為半導體通路商文曄3月27日召開的股東會現場。（圖／業者提供）

記者李瑞瑾／台北報導

先前金管會與集保結算所規劃發燒股東要自行回家休息或是到發行公司另設的隔離安置場所參與股東會，但為了避免為現場股東及會務人員面臨被感染風險，集保結算所今（20）日公布股東會防疫指引3.0，規定只要股東發燒超過額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度，就會被禁止進入股東會現場

金管會為避免上市櫃公司召開股東會時，因人群聚集造成武漢肺炎防疫破口，責成集保結算所研議公告「因應防疫召開股東會之作業指引」，並採滾動式檢討。近日有部分發行公司反應，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險，另外也有公司是租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

請繼續往下閱讀...

金管會日前指示集保結算所持續蒐集發行公司對防疫措施的建議，經過討論，並參考發燒民眾不得搭乘大眾運輸工具的作法，針對可否禁止發燒股東進入股東會會場乙事，經請中央流行疫情指揮中心會議討論同意，為了禁止未佩戴口罩的股東及發燒股東進入股東會會場，金管會已公告上述決議，集保結算所並修正股東會防疫作業指引3.0版，並於4月20日公告施行。

其中，最重大的改變就是取消設置隔離安置場所，並請公司在開會通知書上記載，股東出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場

中央流行疫情指揮中心每天發布確診案例，有緩步減少趨勢，甚至連續零確診，顯示我國防疫政策成效卓著，但是防疫工作仍要持續提高警覺。為了避免群聚感染風險，金管會與集保結算所持續呼籲及宣導投資大眾採用電子投票；另外股東參加股東會，如有發燒狀況時，也請股東配合回家休息或迅速就醫。

ET快訊
快訊／海基會前發言人管安露癌逝　享年50歲
快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案
磐石艦確診官兵提早一天偷跑下船　直衝摩鐵「一待5小時」
快訊／男闖入員林高中！進教室朝女學生猛捅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

理財周刊／國際油價崩跌　猜底進場是否划算？

理財周刊／小資理財　存好股讓資產翻倍

財訊／豪砸上億買宜蘭金盈谷度假村　首富蔡衍明私密樂園曝光

財訊／不只顧立雄　這些官員都愛高收債

宅經濟猛！威剛Q1毛利率創新高達23%　單季每股賺贏去年全年

央行重新遴選外幣結算平台美元清算銀行　由兆豐銀行續任

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

發燒股東不得參加股東會！　集保防疫指引3.0今起生效

寶齡富錦收到中研院抗體樣品　總座江宗明：目標儘速做出快篩試劑

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

理財周刊／國際油價崩跌　猜底進場是否划算？

理財周刊／小資理財　存好股讓資產翻倍

財訊／豪砸上億買宜蘭金盈谷度假村　首富蔡衍明私密樂園曝光

財訊／不只顧立雄　這些官員都愛高收債

宅經濟猛！威剛Q1毛利率創新高達23%　單季每股賺贏去年全年

央行重新遴選外幣結算平台美元清算銀行　由兆豐銀行續任

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

發燒股東不得參加股東會！　集保防疫指引3.0今起生效

寶齡富錦收到中研院抗體樣品　總座江宗明：目標儘速做出快篩試劑

文化部前司長涉嫌收賄60萬+招待出國！鄭麗君指示主動移送、全力配合調查

毒品通緝犯交通違規警攔查狂奔不停　員警追逐壓制負傷緝獲

賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

中職／富邦5球員去義大需自主健康管理　改住單人房宿舍

香港完美防疫！6周以來首度0確診　衞生防護中心呼籲：繼續保持社交距離

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

愛貓床上報恩鬆口露出「酥脆外殼」　爸高八度崩潰笑翻萬人

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

財經熱門新聞

自營作業者補貼每人3萬今起申請　最快周五領到

勞動部3萬現金補助上路！　20日起受理申請

李顯龍妻子何晶年薪超過21億元？淡馬錫控股回應了

國營事業正名運動再起　中油當年改名代價高達30億

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

全球瘋搶「防疫酒精」要漲價？台糖緊急回應了

國際經濟學家看衰油價跌至9美元！　謝金河：油價才是最敏感的基本面

西德州原油價格暴跌逾20%！跌破每桶15美元　創21年來新低

油價明起大降0.9元「加油再等等！」　九二汽油每公升降至17元新低

自營作業者補貼3萬上路首日　3小時湧進近8千件申請

郭台銘抗疫行程曝光！揪高虹安參訪自動化病毒檢疫設備

經長沈榮津接地氣台語答詢　藍委要求用「大家都聽得懂的國語」應答

全球瘋搶防護衣原料　經濟部：美方協助原料供應

近六成民眾表達　振興抵用券吸引力低

更多熱門

相關新聞

以色列人「反總理示威」這樣防疫

以色列人「反總理示威」這樣防疫

新冠肺炎疫情持續延燒，各國紛紛祭出「封城禁足」措施，希望能避免群聚感染。不過就在19日晚間，以色列街頭突然湧現數千人，他們彼此間隔1.8公尺，戴著口罩，在做好防疫準備的前提下，揮舞著黑棋與國旗，高舉抗議標語，希望透過示威遊行，表達對以色列總理納坦雅胡 （Benjamin Netanyahu）的不滿。

桃園防疫升級　國中新生入學分流報到

桃園防疫升級　國中新生入學分流報到

幫毛孩防疫　中藥香草包作法公開

幫毛孩防疫　中藥香草包作法公開

台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

上廁所也要保持社交安全距離

上廁所也要保持社交安全距離

關鍵字：

股東會防疫金管會集保結算所

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面