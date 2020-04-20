發燒股東不得參加股東會！　集保防疫指引3.0今起生效

▲ 集保更新防疫指引，發燒股東不得進場。圖為半導體通路商文曄3月27日召開的股東會現場。（圖／業者提供）

記者李瑞瑾／台北報導

先前金管會與集保結算所規劃發燒股東要自行回家休息或是到發行公司另設的隔離安置場所參與股東會，但為了避免為現場股東及會務人員面臨被感染風險，集保結算所今（20）日公布股東會防疫指引3.0，規定只要股東發燒超過額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度，就會被禁止進入股東會現場。

金管會為避免上市櫃公司召開股東會時，因人群聚集造成武漢肺炎防疫破口，責成集保結算所研議公告「因應防疫召開股東會之作業指引」，並採滾動式檢討。近日有部分發行公司反應，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險，另外也有公司是租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

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金管會日前指示集保結算所持續蒐集發行公司對防疫措施的建議，經過討論，並參考發燒民眾不得搭乘大眾運輸工具的作法，針對可否禁止發燒股東進入股東會會場乙事，經請中央流行疫情指揮中心會議討論同意，為了禁止未佩戴口罩的股東及發燒股東進入股東會會場，金管會已公告上述決議，集保結算所並修正股東會防疫作業指引3.0版，並於4月20日公告施行。

其中，最重大的改變就是取消設置隔離安置場所，並請公司在開會通知書上記載，股東出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。

中央流行疫情指揮中心每天發布確診案例，有緩步減少趨勢，甚至連續零確診，顯示我國防疫政策成效卓著，但是防疫工作仍要持續提高警覺。為了避免群聚感染風險，金管會與集保結算所持續呼籲及宣導投資大眾採用電子投票；另外股東參加股東會，如有發燒狀況時，也請股東配合回家休息或迅速就醫。