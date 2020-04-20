當「出氣筒」揍到滿屋是血！失職保母「吸毒+喝酒」　2歲童慘成紫色冰屍

'Drunk babysitter used toddler as a punchbag and broke her skull' then told 911 dead girl 'only had a nosebleed' https://t.co/dR2a56Of5p — The Sun (@TheSun) April 19, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國36歲的保母凱莉（Kellie Barthel）先前打電話叫救護車，向911接線員表示家裡一名23個月大的小孩正在流鼻血，要求一輛救護車前來協助，但當護理人員來到現場時卻發現，她的家中滿是血跡，而且小孩不僅是流鼻血，更已經失去呼吸心跳，而且死因竟是顱骨骨折。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在密西根州（State of Michigan）的道格拉斯鎮，23個月大的韋達（Vayda）在3月1日時，與凱莉一起去買酒跟加油，還被監視器拍下坐在車裡的模樣，殊不知隔天早上約5點半時，凱莉的男友回到家發現傷痕累累的韋達已經失去呼吸心跳，與凱莉一同躺在滿是血泊的床上。

法院指出，當911電話接通時凱莉跟男友曾發生過激烈的爭論，因為凱莉聲稱韋達只是鼻子流血，但男友卻稱情況更嚴重。救護人員表示，當時一進到屋內就發現裡面滿是血跡，而凱莉則是將滿身瘀血的韋達「扔到地上」，並要他做點甚麼，但躺在地上的小孩已經變得冰冷，推斷死亡一段時間了。

此外，調查人員更在凱莉嘉發現一個房間，裡面放滿了花盆，地板上則滿是土壤，但除了有殘留飛濺的血液痕跡之外，地板上跟家具上都有血跡，更從該處穿過房子進入浴室，浴室跟廚房垃圾桶則是都出現沾滿血的毛巾。

報導中指出，緊急救護人員表示韋達應該是被當作出氣筒毆打，被發現時已經死亡了好一段時間，推斷這應是凱莉酒後犯下的罪刑。凱理則是被驗出有酒精反應之外，還有冰毒殘留在體內，但她在法庭上稱，韋達在地上小便後她因為生氣，朝小孩的背揍了5下，導致小孩滑倒撞到頭，當時並沒有受傷；不過驗屍結果卻顯示，韋達的頭骨因為反覆遭到摔打而碎裂，明顯與她的證詞不符。