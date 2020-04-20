企業打卡系統升級　LINE結合GPS定位掌握遠距工作員工

▲NUEiP社群打卡功能。（圖／NUEiP提供）

記者邱倢芯／台北報導

近期為了因應疫情來襲，許多企業讓員工在家遠距上班；不過，有些企業主可能會認為，員工遠距上班行蹤難以掌握，而雲端企業管理支援平台NUEiP人易科技的「社群工具打卡」藉GPS定位，結合LINE進行上下班差勤打卡，讓勞資雙方無痛升級使用。

根據NUEiP統計，企業最常開啟的五項功能，分別為社群工具打卡、重要公告確保閱讀、關卡式算薪系統、特殊假別線上申請及無紙化表單簽核工具等。其中又以社群工具打卡使用率最高。

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而第二名最常使用的「重要公告確保閱讀」功能，當有重要佈達事項，即便同仁遠距工作，人資單位也能清楚掌握哪些同仁已讀或未讀，不讓傳遞訊息時出現斷層。

第三名「關卡試算薪系統」是計算薪酬的「懶人包」，系統自動帶入已設定好的出勤異常、勞健保扣繳作業、所得稅及補充保費、差旅加班費或是扣薪病/事假等資料，人資只需每關逐層進行確認，若臨時離開座位，已確認好的關卡可在畫面右方，將鎖頭標示上鎖。為慎防薪酬等機密資訊外洩，此功能更設有兩道密碼加強防護。

防疫期間，第四名的「特殊假別線上申請」功能也是符合情勢，對同仁的請假事由更能妥善保密。面對即將到來的422世界地球日，企業早具有環保意識，「少紙化」更是大家的共識；NUEiP的「無紙化表單簽核工具」可將一般公文轉為隨時隨地可完成的電子簽核，更能自訂不同簽核條件與關卡，集中批次簽核加快處理速度，名列第五名。