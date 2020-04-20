寶齡富錦收到中研院抗體樣品　總座江宗明：目標儘速做出快篩試劑

▲中研院研發出新冠肺炎15分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置。（圖／中研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

寶齡富錦（1760）今（20）日召開法說會，總經理江宗明表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，必須要等到疫苗做出來才能解除危機，但疫苗最快至少還要一年以上的時間，因此快篩試劑扮演防疫關鍵角色，並提到已經收到中研院的抗體樣品，目標是快點做出快篩試劑。

中研院日前研發出15分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置，並公布第一輪招商，其中在抗原檢測裝置方面，共有七家業者入列，包括寶齡、泰博、東耀、台塑生醫、亞洲基因、普生及瑩芳，預計經過二到三輪評選篩選合作廠商，最快上半年量產並進軍國際。

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江宗明表示，寶齡已經收到中研院抗體樣品，目標是快點做出快篩試劑，不過後續商品銷售、登記與海外市場布局等規劃則是由中研院擁有主控權，但是找出抗原、抗體則是寶齡的強項，因為過去有診斷相關技術，再加上已建立完整技術平台，因此具有將抗原商品化的優勢。

江宗明指出，快篩試劑是在疫苗做出來之前，最重要的防疫關鍵，儘速找出病毒抗原檢測是最大的目標，並要求抗原檢測必須具備不能檢測出偽陰性、靈敏度高、最好能在10-15分鐘就能快速做出檢測等四大條件。