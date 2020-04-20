90歲老婆婆拄拐杖挑戰282次樓梯　「等同爬完一座山」為醫護募款951萬　

▲90歲老奶奶要挑戰走樓梯282次募款。（圖／翻攝自募款網站Virgin Money Giving）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，英國一名90歲拄拐杖的老婆婆為了替醫護人員打氣，在募款網站上發起活動，要在自家挑戰上下樓梯282次，其高度相當於攀爬完當地約730公尺高的蘇爾文山(Suilven)，雖然才剛開始挑戰，目前已成功募得英鎊253,888元（約台幣951萬元）。

居住蘇格蘭在薩瑟蘭郡(Sutherland)的90歲婦女佩恩(Margaret Payne)，坦承受到99歲二戰老兵摩爾(Tom Moore)挑戰走花園100圈的啟發，決定從復活節（12日）開始挑戰上下樓梯282次，因為她的丈夫吉姆(Jim Payne)臨終前曾受到國民保健署(NHS)與當地醫護人員的細心照顧，所以決定用自身行動幫醫護人員募款。

佩恩表示，「我的丈夫大約是在聖誕節去世的，NHS醫護人員很棒，這是我對他們照顧我們一家表達感謝的方式」，平時拄著拐杖的她坦承不是常走動的人，所以要挑戰走完282次樓梯可能至少會需要2個月。女兒則於募款頁面上表示，媽媽為了能盡早完成挑戰，當天吃完午飯就立刻走了3趟，而原本的募款目標也只設為英鎊1萬元（約台幣37萬元），但如今已順利募得英鎊25萬元。

▼二戰退伍老兵摩爾，在100歲生日前成功走完自家花園100圈。（圖／路透社）