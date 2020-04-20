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防疫拉長戰線「泡麵」夠不夠？經濟部：缺貨情形已緩解

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▲經濟部次長林全能。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部次長林全能。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，引發民眾搶購泡麵等民生物資，經濟部次長林全能今（20）日表示，經濟部已於3月21日邀集永豐餘、正隆、金盛世等衛生紙主要製造廠商，以及統一、維力等速食麵主要製造廠商，協調其提高產量及出貨效率，目前貨架上缺貨情形已緩解，市場供應無虞。

請繼續往下閱讀...

行政院政務委員龔明鑫今日召開行政院紓困振興方案-「民生物資盤點」記者會，經濟部由次長林全能列席報告，並說明此次疫情衝擊眾多民生產業，政府目前全方位確保民生物資與防疫物資都能穩定供應，對於特定物資發生短缺時，將會即時協調及調度國內製造廠商全力生產，因此民眾沒有必要去搶購及囤積物資。

林全能指出，政府會確保民生物資供應無虞及價格平穩，像是沙拉油每月平均生產量約180萬桶(18公升/桶)，沙拉油原料黃豆有4.1個月的使用存量，原料黃豆價格微幅下跌，帶動沙拉油出廠價下跌，市場價格無影響。

麵粉方面，每月平均生產量約341萬袋(22公斤/袋)，麵粉原料小麥有將近5.5個月的使用存量；雖然原料小麥價格上漲，麵粉出廠價微幅上漲，惟尚未大幅度反應市場，麵粉價格持平。而國內速食麵主要廠商，目前皆是以中元普渡的供貨水準來生產，故銷售情況已經趨於穩定，價格無波動。

另外，衛生紙原料係紙漿，以進口為主，108年紙漿進口量約80萬噸，主要進口國為智利及巴西，受疫情影響程度小。109年截至3月底，已進口21.8萬噸(較去年同期增加26%)，衛生紙平均日產量約8萬箱，且目前紙廠皆備有一定庫存，原料供給無虞，國際紙漿價格仍處於低檔，衛生紙市場價格平穩，請民眾安心。

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