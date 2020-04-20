聯發科董座蔡明介：疫情展現台灣民間科技素養　智在家鄉照常舉行　

▲聯發科董事長蔡明介。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（20）日宣布，第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽在疫情影響下，仍將正常舉辦，即日起至7月15日止開放線上報名，對於防疫對策主題，也相當歡迎。聯發科董事長蔡明介表示，這次疫情考驗，讓台灣民間深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。

蔡明介表示，這從口罩地圖開始，到數據整合行動應用與之後導入大數據AI辨識的篩檢機制等，各式數位創新工具讓我們在疫情衝擊中保持正面態度，努力維持生活平穩有序。

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蔡明介表示，病毒雖然可怕，但是民眾彼此信賴與互助的力量更為強大，這也是「智在家鄉」賽事精神的體現--從社會關懷出發，看見創新，看見希望。

蔡明介表示，台灣有極高的科技滲透率，民眾在學習跟運用新的數位工具上是很快速的，在這次的疫情挑戰中就可以體會到，深植民間的科技素養是台灣珍貴的資產。

聯發科企業公民責任的實踐重點，即在幫助每一個人掌握科技創新的力量，推廣跨領域科技的創新應用，讓更多人受惠於科技普及所帶來的機會，驅動更美好的未來。

智在家鄉社會創新競賽自2018年開辦，參賽者需選定一個台灣鄉鎮市或區作為主題對象，利用數位科技改善該地區的生活或環境的一個問題。

此賽事強調在地連結，不限主題類型，過去每屆都有超過300多隊報名參加。由於疫情當前，各地防疫對策也不在少數，聯發科歡迎防疫相關主題參賽。

智在家鄉即日起開放報名至7月15日下午五點為止，預定八月下旬公告入圍名單。入圍的 20 組團隊將獲5萬元的獎金及5萬元研發補助。決賽將選出特優一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。