「疫」外！三月外銷訂單402.6億美元　創歷年同月第三高紀錄

▲經濟部統計處長黃于玲。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公佈三月外銷訂單統計，受到新冠肺炎疫情衝擊，三月外銷訂單金額為402.6億美元，年增4.3％,，創歷年同月第三高紀錄；累計第一季外銷訂單金額為1042.4億美元，年減3.5％。

黃于玲指出，雖然肺炎疫情擴及全球，經濟活動降溫，原物料價格滑落，惟新興科技 應用及遠距商機需求擴增，加上中國大陸產線復工，訂單遞延效應顯現，致3月外銷訂單402.6億美元，較上月增40.4%，較上年同月增4.3%。

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依據統計，今年第1季外銷訂單金額達1,042.4億美元，年減3.5%。另3月海外生產比因復工而急速回升至50.5%，月增9.9個百分點，年增0.7個百分點，惟第1季仍年減3.1 個百分點。

按貨品別觀察，電子產品及資訊通信產品分別年增23.8%及6.9%，主 因5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續增溫，加上訂單遞延效應顯現，以及遠距工作、線上教學需求興起，帶動晶圓代工、IC 設計、 印刷電路板、手機、筆電等供應鏈接單成長；光學器材因面板價格持續低於上年同期，加上需求亦受疫情衝擊，致年減6.0%。

其中，電子產品三月外銷訂單金額達124.5億元，較去年同月成長23.8%，創歷年同月新高、歷年同季新高，主因在於受疫情影響訂單遞延，加上5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續增溫，帶動晶圓代工、IC設計、封測、晶片通路、印刷電路板及記憶體等業者訂單成長。

傳統貨品方面，由於肺炎疫情持續延燒，終端消費需求疲弱，加上國際原油、鋼品價格走跌，接單均呈負成長，其中基本金屬年減8.5%， 塑橡膠製品年減11.6%，化學品年減19.8%，機械年減1.1%。

展望後市，經濟部表示，疫情快速蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加上國際油價急遽下跌，全球經濟前景不確定性升高，恐持續抑低訂單成長動能，後續發展亟須密切關注。