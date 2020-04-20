民眾安心！　台酒：防疫酒精5、6月前不漲價

▲台酒酒精。（圖／農糧署）

記者吳靜君／台北報導

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國際酒精原料已經漲了三成，台酒今日表示，對台酒而言防疫酒精不是商品、是防疫物資，所以希望維持在民眾「買得起」的價格，所以盡量維持在5、6月之前不漲價。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球瘋搶口罩、酒精等防疫物資，所以酒精原料的價格也直線飆升，已經漲了三成。台酒表示，現在台酒的酒精原料主要有兩種，一種是從澳洲進口，下一次船期在5月中旬運入，屆時的價格可能會上漲；另一種就是使用農委會協助提供台灣在地糙米產製米酒，由米酒再蒸餾酒精，是國內從頭到尾「一條龍」。

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原本國際酒精原料比國內還要便宜許多，但隨著全球疫情的升溫、各國瘋搶防疫物資之下，酒精原料漲了三成，已經與國內的原料價格差不多了。台酒表示，對台酒而言防疫酒精並非商品，而是配合國家防疫需求所提供的物資，所以主要宗旨是要以「民眾都買得起」的價格提供給民眾防疫使用。所以目前觀察，到5、6月之前台酒都不會調漲價格。

目前台酒主要的酒精有300ml，售價為40元；600ml的售價是75元，民眾拿舊瓶還可退2元；台酒全效清潔液（噴頭）500ml售價100元；60ml隨身瓶售價50元以及500ml的95度優質酒精，售價為65元。