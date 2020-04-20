國巨GDR募資最快今晚達陣　成疫情期間最有效率募資案

▲國巨董事長陳泰銘 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

國巨海外存託憑證（GDR）今（20）日將於盧森堡證券交易所掛牌，今日募資金約6.5 億美元（約新台幣 195 億元），預計最快今晚將籌資完成，從定價到籌資僅僅五日，成為疫情期間最有效率的國際性大型籌資案。

國巨此次GDR實際發行數量換算普通股股數約為6萬張（6340萬股），於15日完成定價，每股新台幣308.1元，折價幅度達8.84%。認購對象以長線基金投資人，以及看好國巨、基美（KMET）合併綜效的法人機構；將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款，市場研判，此金額其實就是用於美商基美（KEMET），以彌補帳面上現金流的不足。

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法人觀察，部分持有國巨部位法人或對沖基金有短期套利空間。國巨表示，這次發行GDR主要還是選擇長線投資人做認購，有意願認購數量達發行數三倍，約為18萬張。

國巨自1月公告要辦現金增資與發行GDR以來，外資賣多買少，市場研判，一來是因為獲利了解賣壓，二來則因預期發行後股本增加EPS遭稀釋，迎來短期賣壓。

國巨去年11月宣布以18億美元、約新台幣540億元收購基美100%股權，每股交易金額27.2美元，溢價幅度達18%，基美因此一路上揚，上周五股價來到25.63美元，溢價幅度約6%，預計下半完成併購。

國巨董事長陳泰銘表示，併購完成後，國巨營收規模將成長一倍，獲利將比現在增加80-90％。

除此募資案，國巨未來預計發行1千萬股海外可轉換公司債（ECB），定價受矚目。