社交距離不能忘　以色列2千人「反總理示威」這樣防疫

▲ 以色列民眾上街抗議總理納坦雅胡，同時也保持1.8公尺的安全距離。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各國紛紛祭出「封城禁足」措施，希望能避免群聚感染。在19日晚間，以色列街頭突然湧現數千人，他們彼此間隔1.8公尺，戴著口罩，在做好防疫準備的前提下，揮舞著黑棋與國旗，高舉抗議標語，希望透過示威遊行，表達對以色列總理納坦雅胡 （Benjamin Netanyahu）的不滿。

根據「路透社」報導，納坦雅胡先前因涉嫌「3起貪汙案」遭刑事起訴，但他始終否認犯行，還計畫與選舉聯盟「藍與白」 （Kahol Lavan，Blue and White） 領導人甘茨（Benny Gantz）進行協議，合組聯合政府，打算就此結束雙方1年來「歷經3次選舉」仍無法破除的政治僵局。





▲ 示威民眾高舉黑旗與納坦雅胡的照片，表達不滿。（圖／路透）

納坦雅胡的行為引起強烈民怨，超過2000人在19日晚間來到特拉維夫（Tel Aviv）拉賓廣場（Rabin Square），參加控訴納坦雅胡的「黑旗運動」。只見這些抗議民眾站在「拯救民主」的旗幟下方，高舉納坦雅胡的黑白照片，揮舞國旗，呼籲甘茨的「藍與白」不要違背初衷與承諾，去加入一個由貪污總理所領導的聯合政府。

據了解，以色列累積1.3萬例新冠肺炎確診病例，172人死亡。政府早前制訂「封鎖禁足令」，要求大部分的以色列人必須待在家中，商店及企業被迫關門，許多人也因此失去工作，失業率一舉飆升至26%左右。不過從18日開始，以色列放寬部分限制，其中包括「允許上街示威」，前提是每個人都要配戴口罩，並須維持社交安全距離。