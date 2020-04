4歲妹狂高燒遭醫退貨　返家竟猝死「玻璃殘留最後吻痕」母淚求整張臉複製！

▲女孩高燒不止最後身亡,被爸媽發現留下最後一吻在玻璃窗上。(圖/翻攝自臉書)

記者陳亭伃/綜合報導

珍惜身邊所愛的人,才不會遺憾。一場新冠肺炎,讓人類驚覺到珍惜身邊愛的人有多重要,4歲小女孩吉莉安(Jillian)因為高燒不退,回到家後不久仍不幸死亡,醫師推測吉莉安很可能是癲癇猝死,但她的父母仍沉浸在悲痛中無法自拔。日前發現在家中的一塊玻璃上,竟有女兒的吻痕,法醫替他們保存下來後成為「最後的吻言」。

根據英國《太陽報》報導,吉莉安因高燒不止,醫院也遲遲無法有足夠的資源,因此先請吉莉安的家人將她帶回。而回到家的她卻持續經歷了兩次高燒,吉莉安的母親難過的表示,「那天我去上班了,走之前在她的額頭上親了一下,沒有想太多」,卻是最後一次母女互動。

最後吉莉安突然走了,醫院找不到可能性,最終只能研判是因為高燒引發癲癇猝死。吉莉安的父母無法接受一夕間失去女兒,始終走不出悲痛的情緒,直到上周一個雷雨交加的天氣,突然一道閃電照亮家裡的一塊玻璃。這時吉莉安的父親發現玻璃上有一個小小的吻痕,還有鼻子呼氣的痕跡。

吉莉安的父母親透過朋友介紹,希望警方可以幫忙協助留下女兒最後的痕跡,但警方表示,不一定可以完全保存。警方用了指紋粉將吻痕保存,並用膠帶把吻痕轉移到指紋卡上,讓整個痕跡完整呈現。更意外的發現,在另外一塊玻璃上,也曾經被塗了唇蜜的吉莉安親吻過。

倫敦警方發言人表示,很多人都會忽略警察其實也可以提供這樣的服務,這名協助的警官為吉莉安的家庭保存的美好的禮物,也算是社區服務的一部分。

