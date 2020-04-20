200人小鎮槍擊奪16命　假警察「隨機攻擊」釀加拿大30年最慘屠殺

實習記者施怡妏／綜合報導

加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）51歲男子沃特曼（Gabriel Wortman）18日身穿制服偽裝成警察，在12小時內連續殺害16人，在犯案過程還將房屋燒毀，受害者包括一名23歲的女警。最後警方在加油站將他逮捕，且當場開槍射殺，但警方沒有透露太多沃特曼如何死亡的資訊，這起案件也成為加拿大30年以來最嚴重的大規模屠殺。

綜合外媒報導，沃特曼從當地人口僅200多人的小鎮波塔皮克（Portapique）出發，當時身穿警察制服，駕駛著看起來像是警車的汽車，隨後在途中換車，改開一輛改裝成加拿大皇家騎警車的銀色小型雪佛蘭SUV。警方於18日深夜接獲民眾通報，鎮上一間房屋中傳出槍聲，於是立刻向居民發出警告、建議居民留在家中不要外出。

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

警方表示，還不清楚槍手的行凶動機為何，許多受害者根本不認識沃特曼，可能一開始有鎖定目標，但是之後卻隨機攻擊，受害者可能不只16人，案件還在調查當中。加拿大皇家騎警總警司賴瑟 （Chris Leather）指出，槍手可能是獨自一人行動，穿越北部犯下凶殺案。

其中遭到殺害的女警史提芬遜（Heidi Stevenson）是加拿大皇家騎警警察。加拿大皇家騎警警察諾省指揮官柏格曼（Lee Bergerman）19日晚間表示，「這一天對於新斯科細亞省來說，是很悲傷的一天，在未來的多年之後，將會深刻的銘記在許多人心中。」

Statement from Nova Scotia RCMP Commanding Officer, Assistant Commissioner Lee Bergerman https://t.co/mV9IcRqe2B pic.twitter.com/yRaL8F8EdS — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

沃特曼在當地登記的職業是牙科技師（denturist），並於達特茅斯（Dartmouth）執業，在哈利法克斯和波塔皮克都有房產。波塔皮克地方議員塔葛爾特（Tom Taggart）表示，自己與沃特曼並不熟，僅在沃特曼為地方事務來電時交談過幾次。

鄰居莉莉安·麥克科馬克（Lillian MacCormack）表示，「我們當鄰居認識了很長一段時間，一直以來沃特曼都很樂於助人，聽這樣的消息我很震驚，沒想到會發生這樣的悲劇。」