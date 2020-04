200人小鎮槍擊奪16命　假警察「隨機攻擊」釀加拿大30年最慘屠殺

實習記者施怡妏/綜合報導

加拿大新斯科細亞省(Nova Scotia)51歲男子沃特曼(Gabriel Wortman)18日身穿制服偽裝成警察,在12小時內連續殺害16人,在犯案過程還將房屋燒毀,受害者包括一名23歲的女警。最後警方在加油站將他逮捕,且當場開槍射殺,但警方沒有透露太多沃特曼如何死亡的資訊,這起案件也成為加拿大30年以來最嚴重的大規模屠殺。

綜合外媒報導,沃特曼從當地人口僅200多人的小鎮波塔皮克(Portapique)出發,當時身穿警察制服,駕駛著看起來像是警車的汽車,隨後在途中換車,改開一輛改裝成加拿大皇家騎警車的銀色小型雪佛蘭SUV。警方於18日深夜接獲民眾通報,鎮上一間房屋中傳出槍聲,於是立刻向居民發出警告、建議居民留在家中不要外出。

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn