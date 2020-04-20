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不妙！經營環境惡化　惠譽調整台灣銀行業評等展望為負向

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金管會研擬，若銀行不當銷售，理專也要罰(圖／資料照)

▲因疫情的衝擊經濟體，台灣銀行業經營充滿挑戰(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

台灣是以出口為導向的經濟體，受到全球新冠肺炎（COVID-19）影響而受到劇烈衝擊，銀行業因為經營環境的惡化等衝擊，即使過去累計足夠的緩衝資本，但是許多產業經營惡化會使銀行放款減損比率升溫，因此惠譽評等今（20）日將台灣銀行業的評等展望調整為負向。

惠譽表示，預期台灣今年的經濟成長率從疫情爆發之前的2.3%調降至0.3%，相比之下，過去的金融危機的經濟成長率分別是2008年的0.8%與2009年的-1.6%。惠譽指出，這次展望調整考量，納入今年全球的經濟成長率預期為-1.9%，主要是因為各國廣泛採取封城策略，以及中國的經濟成長率急遽放緩。

請繼續往下閱讀...

即使政府公布了紓困措施，然而因放款成長放緩、利差壓縮、較弱的手續費與投資收入、以及較高的預期信用損失(ECL)，惠譽預期銀行業將2020年的平均資產報酬率可能下降至0.4%(2019年底為0.6%)。若假設受壓產業包含觀光、運輸、電子製造、以及零售業 的放款減損比率上升至6%，整體銀行業放款減損比率將由2019年底約1%提高至全球金融危機時的2% - 2.5%。

整體銀行業在過去已累積了足夠的緩衝，即使經營環境更具挑戰性，惠譽預期大多數銀行仍可在不顯著的侵蝕其資本緩衝之下吸收額外的信用損失成本，根據資料顯示，截至2019年底，銀行業的普通權益第一類資本比率約11% ，緩衝較薄弱的銀行，其個別實力評等則有較大的壓力。

惠譽將台灣銀行業的經營環境評等從'a'/穩定至'a'/負向，因此展望轉為負向。惡化的經營環境將減少台灣的銀行業和票券公司的個別實力評等的評等空間，尤其是緩衝資本較少的銀行，較可能面臨危機。

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