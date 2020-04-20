疫情搗亂？台商依資金匯回專法回台　財長：只能達低標

▲台商回台的腳步，受到疫情影響而打亂？至4月中旬僅申請匯回800億元，達到首年低推估大約六成多。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19）肺炎疫情，也打亂了台商回台的腳步？財政部部長蘇建榮表示，到4月17日台商依據專法申請回台已經達到830億元，但是第一年（到8月15日）只能達到最低標準，也就是1300億元。顯見無法達到原本中推估的4200億元以及高推估的8900億元。

財政部日前公布，到4月中旬台商依據專法申請回台的情形，根據統計，累計申請匯回的件數為327件，累計匯回金額為818億元，就3月到4月的申請匯回的新增金額為97億元。不過相較於2月中到3月中申請匯回增加金額有157億元，顯見3月到4月受到疫情的影響，申請的情形略有趨緩情況。

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財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，民進黨立委高嘉瑜問及，台商依循《境外資金匯回管理運用課稅條例》（境外資金匯回專法）到4月中旬只有800億元，是否有放緩的情形。蘇建榮表示，至4月17日止台商申請匯回的金額已經達到830億元，目前已經匯回的金額已經達到792億元。

高嘉瑜問，但是原本財政部預估，第一年低估僅1300億元；但是高推估可以達到8900億元，兩者之間差了七倍左右，至今尚未達到低推估。蘇建榮表示，目前到第一年的截止日（8月15日）還有4個月，目前預估大約只能達到低推估的標準。