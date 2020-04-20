中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

▲中國近期積極開發南海，部署許多軍事設施。（圖／視覺中國CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中國大陸近日在爭議不斷的南海增設兩個行政區，讓越南終於忍不住發聲，「要求中國尊重越南主權，取消這些錯誤決定，並在未來不會做出類似的事」。越南政府也認為，中國新設「西沙區、南沙區」的行為，不但違反兩國和南海地區之間的協議，更讓整個局勢複雜化，因此，應該即刻停止所有「非法」活動。

綜合越南媒體報導，中國民政局18日發布公告表示，國務院已經核准海南省三沙市設立西沙區、南沙區，並有權管理周遭的島礁和海域。

越南在19日發布通知稱，中國的決定是錯誤的，且還嚴重侵犯到他們的領土主權。通知指出，越南有足夠的歷史證據及法律依據可以證明，他們在西沙群島和南沙群島得以主張毫無爭議的主權。然而中國不但違反國際法，還違逆兩國與南海地區間的協議，讓整個局勢更複雜。

越南外交部的發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南一再重申，他們擁有西沙群島和南沙群島的主權，中國的侵犯無效且不合理。因此，「越南要求中國尊重越南主權，取消這些錯誤決定，並在未來不會做出類似的事」。

另外，中國民政局19日也發布公告，列出南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱並要求各界遵守規範、使用這些名稱。

▲▼南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱。（圖／翻攝自中華人民共和國民政部官網）