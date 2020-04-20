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華南永昌證發行權證鉅額虧損　財政部本周開檢討會並究責

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▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

華南永昌證因為發行認售權證避險不及而大幅虧損，而華南金上周五（17日）公告，總經理陳錦峰調職；至於董事長鄭永春以及這次造成虧損的原因，財政部長蘇建榮表示，這星期會檢討缺失以及檢討相關人員的責任。

華南永昌證因發行認售權證避險不及而大幅虧損，華南金公告，華南永昌證總經理陳錦峰辭掉董事的職務，以及調整總經理的職責，根據了解，目前華南將會找內部副總暫時代理。

請繼續往下閱讀...

財政部今（20）日到立法院財政委員會接受質詢，民進黨立委高嘉瑜問及華南永昌證大幅虧損的問題。高嘉瑜表示，華南永昌證總經理陳錦峰已經下台負責，但是代理將會是誰？只有總經理下台負責嗎？董事長都不必負責嗎？

高嘉瑜進一步說，這次華南永昌證虧損，因為華南林家虧損甚多，導致震怒。但是財政部要負責什麼？華南金這家公司的股權財政部持股27%，但是民股只有持股12%，但公股董事席次8席、民營卻有7席，董事結構也不符合比例，且也是唯一一家設有副董的金控，是不是要一併檢討。

蘇建榮表示，這星期會決定誰代理總經理，但是正式的總經理必須要報行政院。這星期財政部也會開檢討會，會針對相關人員究責和檢討缺失。

蘇建榮表示，華南永昌證鉅額虧損最大的責任仍是在經理部門，所以先調整總經理的職位。但是董事長之職以及華南永昌證財政部會檢討，且金管會也介入調查了，財政部也會依據金管會調查結果來進行修正。

▼華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼華南銀行,華銀,華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

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