防疫科技國家隊／國研院輝達攜手開放基因定序軟體　供抗疫免費使用90天

▲輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

國研院國網中心今（20）日宣布，與繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）攜手，在台灣AI雲上提供Parabricks基因定序軟體，讓申請科技抗疫專案的研發者可以無償免費使用90天。

因應新冠病毒大流行，國研院國網中心以最先進的AI超級電腦台灣AI雲，以及超過5萬個資料集的資料集平台資源，作為抗疫的最佳後盾，幫助開發者針對疫情所帶來的各面向問題，提出最佳的研究方法與解決方案。

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NVIDIA所提供的Parabricks基因定序軟體，是針對醫療的研究提供助益，讓用於執行次世代基因定序（NGS）DNA數據的二次分析的軟體，以快速和低成本方式，從原本的數日減少至不到一小時，便可產出分析結果。同時，這套軟體能夠辨別資料裡的突變和變異情況，讓醫療專業人員能藉由患者基因找出治療方式，並掌握病毒的演變歷程，加速疫苗的開發。

國網中心的資料集平台也已蒐集提供COVID-19特色相關資料集，內含全球釋放之肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（含地理加值）、全球確診統計資料等，提供有需要者取用，用科技守護台灣。