央行副總裁嚴宗大：預期經濟呈U型復甦　有緊急情況會開臨時理事會

▲ 央行副總裁嚴宗大。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行副總裁嚴宗大認為，參考各國經濟成長預期來看，經濟走勢較可能是呈現U型復甦，而央行會在6月18日公布對今年度修正的經濟成長預測，若有緊急情況，會召開臨時理事會緊急決策。

嚴宗大今（20）日赴立法院財政委員會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。立委指出，目前全球遭受疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）預測的台灣經濟成長率來到-4%，各國也出現了反全球化的情況，嚴宗大回應，還是要看全球對疫情的控制，而目前反全球化的現象，的確是建築在對疫情高度不確定性之上。

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對於經濟走勢，嚴宗大認為，看到各國目前對今年經濟成長的預測，在此情況下，經濟走勢較可能是呈現U型復甦；另外，不少國際機構也預期明年全球各國經濟會大幅回升，嚴宗大強調，也是需要看各國疫情控制。

另外，立委質詢央行是否會在各國經濟預測悲觀的情況下，調整對台灣的經濟成長預期，以及再次做出降息決策，嚴宗大則回應，央行會在6月18日公布對今年度修正的經濟成長預測，也會與理監事共同決定政策利率，若有緊急情況，則會召開臨時理事會緊急決策。

立委也詢問嚴宗大目前是否有要開臨時理事會，嚴宗大坦言，最近沒有接到相關消息，但如果全球經濟有出現很重大情況，會再做調整。