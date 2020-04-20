直擊／進銀行強制戴口罩上路第一天　民眾忘記趕緊補戴...不嫌麻煩「總比染疫好」！

▲銀行等待區採行梅花座。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會上週五（17日）宣布，自今（20）日起，民眾進入銀行營業場所，倘有體溫過高情形或未配戴口罩者，不得進入。《ETtoday新聞雲》記者今早到台銀總行實地觀察新制上路第一天，銀行實際執行情況，發現民眾都能配合戴口罩，少數民眾雖然忘記，但一經提醒，也趕緊補戴口罩，也直呼「不麻煩，總比染疫被隔離來得好」！

像是林先生今日要進入台銀，因為未戴口罩，立刻被銀行人員攔下，還好只是因為趕時間忘記戴上，隨後馬上戴上口罩、量完體溫，順利進入銀行。

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林先生說，現在民眾已經有戴口罩的習慣，政府的這個政策並不會覺得麻煩，總比染疫要隔離還要來得好，所以他十分願意配合。

駐守台銀營業處的保七第一大隊大隊長陳金源表示，4月起就已經要求民眾進入銀行要戴口罩，大部分民眾都有配合，少部分若無戴口罩進入銀行，銀行人員也會請民眾回車上或者自行戴口罩才能夠入內。

現在民眾進入銀行只有單一入口，其他過往民眾可以進入的入口都設有紅龍障礙，禁止民眾進入。

台銀表示，每個進入的民眾都要量額溫，入口處也設有酒精提供民眾消毒；入內民各櫃台都設有透明屏障、行員也都必須要戴口罩，避免民眾與行員之間接觸感染。民眾與民眾之間，台銀也設有排隊的安全距離警示，以及座位的梅花座，部分座位不提供民眾等待，讓上銀行可以保持社交距離。