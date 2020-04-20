宏碁雲架構免費提供中小企業　勒索病毒風險檢測服務

▲宏碁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散全球，影響企業針對人員流動進行管制，啟動異地分區辦公，促成遠端視訊會議及教學需求大增，帶動雲端服務與資料中心的需求爆增，因此宏碁(Acer)今（20）日宣布，提供雲端服務的宏碁雲架構(acer eDC)，免費提供中小企業進行勒索病毒風險檢測服務。

宏碁表示，旗下雲端服務的宏碁雲架構(acer eDC)，奠基於早期機房服務(Data Center)的營運能量，提供專業機房備援服務中心(Command Center)，吸引國內外各大金融企業進駐，提供金融證券產業異地辦公最好的選擇。

宏碁雲架構產品總監郭孟鈞表示，企業受到疫情影響，啟動的因應措施，不論是分區上班，還是利用視訊會議，都要透過網網相連，將資料或桌面分享、數據交易激增，因此企業除了日常要做好營運不中斷(BCP)的演練以外，對資訊安全防禦的佈署也是企業降低資安風險考量的重要關鍵。



根據iThome 2019年4月的統計資料，就重大資安風險而言，「員工疏忽、欠缺資安意識」佔57.1%，而「惡意程式」佔47.6%，顯示這兩項因素造成企業安全的危害比其他項目嚴重許多，對中小企業而言，資訊安全的防護與管理，礙於預算或人力資源，相對比較缺乏。



負責雲動者AirsecQ規劃的資深產品經理蔡錫霖表示，宏碁雲架構(acer eDC)是特別為中小企業設計的服務，可以提供弱點掃描、木馬檢測及勒索病毒風險檢測等功能，還能檢測相同網段內電腦開啟服務的狀況，瞭解企業內可能遭受勒索病毒攻擊的風險狀況。

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蔡錫霖指出，該服務讓系統管理者以自助的方式來設定檢測作業，以訂閱的方式提供定期服務，但在此防疫階段，為共體時艱對抗疫情，宏碁雲架構自即日起，免費提供雲動者AirsecQ勒索病毒風險檢測服務，也邀請全台各經銷商夥伴加入雲動者聯盟共同推廣。