單日固定接4名客人「如今0收入」　日本性工作者嘆：怎麼活下去

▲疫情衝擊日本性產業。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

作為日本的性工作者，米卡（Mika）過去一天習慣接三到四名客人，如今新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，她難以找到顧客。雖然日本政府推出108兆日圓的緊急經濟對策，不過對於許多性工作者而言，前途依舊渺茫，就怕付不出下一期的帳單。

CNN報導，日本全國進入緊急狀態，多數民眾盡量待在家中，避免與他人接觸。這嚴重衝擊米卡（化名）的生活，她說自己沒有存款與其他收入來源，僅能靠借錢苦撐，雖然試過應徵其他工作，但在疫情之下，幾乎沒有企業招人，她之後可能付不出房租，也無法償還債務，「我當然擔心健康問題，但更憂心如何生存。」

為了緩解受到衝擊的經濟，安倍政府先前推出價值108兆日圓的緊急經濟對策，經歷一些爭議事件後，使得性工作者也具備資格申請補助。然而許多性工作者依舊無法安心，也有些人不清楚該如何在不暴露身分的前提下提出申請。

研究全球黑市的機構Havocscope數據估計，日本的性產業每年約創造240億美元收入。米卡說，還不清楚未向政府報告收入的自由職業者，是否能領到援助金額，「我想申請，但不知怎麼做，我感覺被困住了。」

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