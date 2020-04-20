西德州原油價格暴跌逾20%！跌破每桶15美元　創21年來新低

▲西德州油價跌至15美元以下，創21年低點。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）導致全球需求大幅下滑，也持續困擾能源市場，西德州原油期貨在亞洲週一（20日）早盤暴跌逾21%，至每桶 14.47 美元，創下21年以來最低水準。

WTI 5 月期貨週一一度大跌 21%，至每桶 14.47 美元，截至今早11點53分，西德州原油期貨價格下跌 1.30 美元或 5.19%，收每桶 23.73 美元，布蘭特原油期貨價格下跌 0.33 美元或近 1.18%，收每桶 27.75 美元。

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石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（International Energy Agency）日前發布關於疲軟的燃油消耗以及嚴峻的預測的報告，這給石油市場帶來不少壓力。

由於需求下降，煉油廠是必得抑制活動，美國儲存的石油量，特別是俄克拉荷馬州庫欣市（美國西德克薩斯中級原油（WTI）合約的交貨點）的儲存量正在增加。

CMC Markets市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示，原油價格暴跌反映出美國主要存儲設施的供過於求，需求大幅下降。他補充說，一旦達到最大產能，生產商將不得不削減產量。

OPEC + 與其他產油國雖然於近日達成協議，承諾自 5 月開始每日減產 970 萬桶，但不足以彌補全球經濟疲軟之際，所造成的需求下滑。