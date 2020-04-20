不畏IMF預測！財長蘇建榮：政府致力紓困擴大內需　補足外銷不足

▲ 財政部長蘇建榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

財政部長蘇建榮今（20）日赴立法院財政委員會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。針對國際貨幣基金（IMF）日前預估台灣GDP將負成長4%，蘇建榮表示，雖然IMF預測的經濟成長率下降，但還是要考慮國內疫情控制情況，雖然目前歐美疫情嚴重，但國內疫情控制好，所推動的財政措施，包含紓困計畫跟財政支出都是協助擴大內需，以補足外銷的不足。

蘇建榮表示，IMF每年4月、10月都會預測各國經濟成長，都是在預測之前，根據各國疫情發展情況做出預測數字，但之後都會再做修改。

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蘇建榮強調，只要疫情控制好、做好疫調，配合政府紓困方案，增加內需，才能有效補足外銷上面的不足，經濟就會是比較好的情況。

金管會主委顧立雄日前指出，在疫情尚未明朗情況下，任何經濟預測就像「擲筊」一樣。立委詢問蘇建榮認為台灣的經濟未來會是什麼杯筊，蘇建榮也直言，「我不是神明、我也不知道」。

另一方面，全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，但台灣第一季稅收增加，立委今日對此提出質疑，蘇建榮表示，第一季稅收增加有很多因素，例如綜所稅增加是過年年終發放、部分企業按季發放股利的扣繳稅款；證交稅則因台股成交量高、日平均超過1500億元，也讓稅收比預估還好；至於牌照稅，也是因新車成交增加，讓牌照稅稅收增加。

蘇建榮表示，稅收增加是第一季情況，但不知道第二、三季會有何情況，今年納稅也採取延緩繳納、分期繳納措施，對稅收會有些影響。

另外，蘇建榮指出，根據當年SARS與金融風暴的經驗，當時稅收分別減少了1200多億、2500多億元。