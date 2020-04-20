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確診女護士才剛戰勝病毒　回醫院上班卻遭15人搶劫「差點被揍死」

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲女護士康復後選擇回到醫院上班。（圖／資料照，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市一名女護士為了照顧病患罹患新冠肺炎（COVID-19），好不容易康復後選擇再回到前線工作，上班途中卻遭到15名青少年襲擊，由於當時街上空無一人一度讓她以為自己死定了，幸好後來有3名路人上前幫忙，才終於把人趕跑。

60歲女子托斯卡諾(Martha Toscano)15日晚間10時30分，前往曼哈頓的貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)上班時，才剛走出車站就遭15名青少年搶奪包包並攻擊，她表示，「我以為他們會殺了我，他們不斷毆打我的頭部和臉，我被撞倒在地上後，他們仍然繼續打」。

托斯卡諾表示，紐約因為禁足令的關係當時街上完全沒人，她十分感謝後來有3名路人前來阻止，對方還試著追回她的錢包，可惜最後沒有成功，警方後來逮捕到其中3名嫌犯，2人是年僅14、15歲的少女，另外1人則是名叫哈里森(Deshaun Harrison)的19歲男子，過去曾被指控二級搶劫罪名。

幸運的是，托斯卡諾所受的傷不會危及性命，不過近來好不容易從新冠肺炎康復的她，12日才剛回到工作岡位，沒想到3天後就遇到搶案，心情上的恐懼讓她坦言，現在不知道何時能再回到醫院。

▼禁足令期間，紐約街上幾乎沒人。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情期間，紐約時代廣場行人寥寥無幾。（圖／達志影像／美聯社）

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