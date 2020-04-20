國軍防疫破口不發酷碰券？沈榮津：紓困階段先發現金

▲經濟部長沈榮津今（20）日赴立法院報告紓困進度，拍板放寬企業紓困門檻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨團強力呼籲發放現金救內需，經濟部長沈榮津今（20）日表示，目前紓困是重中之重，政府針對薪資及營運資金補貼、水電費減免等「已經在發現金」，至於振興經濟的抵用券及酷碰券，仍有待疫情緩和再上路。

立法院經濟委員會今天以「他國發放現金與我國振興券兩者優缺點，以及近期企業實施減班休息(無薪假)暴增之政府協助與紓困方案」為題，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備詢。

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國民黨立委廖國棟、楊瓊櫻、孔文吉質詢指出，疫情衝擊我內需產業，振興經濟是當務之急，不僅應該發放現金刺激內需消費，商總等工商團體也要求政府儘速發放酷碰券及抵用券等措施，讓政府紓困「多管齊下」。

沈榮津答詢時引用前財政部長張盛和所言，指出目前不要發刺激消費的現金，應是針對受疫情衝擊的艱困企業減輕營運費用、員工薪資等成本負擔，因為企業現在不是營運的問題，而是受到疫情衝擊沒有現金流，等到疫情結束就會恢復正常，政府對於發放現金振興經濟應考慮效益的問題。

針對政府紓困資金方面，經濟部上周末已定案申請細則，經長沈榮津已於周末邀請企業試填申請表格，以打勾方式取代過去冗長手續，以期達成簡政便民目標，經濟部將在本周啟動預審作業，力拚補助企業的現金於四月底前入帳。