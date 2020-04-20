最有錢／逃命波還是V型反轉？如何投資不心慌？

新聞節目中心／綜合報導

美國疫情蔓延，失業率屢創新高，醫療資源各國搶得兇，鎖國導致經濟趨緩、消費緊縮，所有資產全面泡沫化。在疫情影響之下股市走勢詭譎難測，震盪起伏之大，這樣摸不清到底是真反轉還是假反彈，你睡得安心嗎？股市瞬息萬變讓你心累，哪些投資工具將是你的財富守護神？20日的《雲端最有錢》節目，邀請到財經專家阮慕驊、分析師顏至恆、債券達人MissQ一起來討論，給你最全面的解決方案。

雖然新冠肺炎疫情不見趨緩，但出乎意料，四月美股台股雙雙翻紅；台股在國安基金的助攻下，似乎被救回至萬點，已回補3月空頭缺口，貌似走出一波V型彈升到底的走勢，未來市場氛圍略轉樂觀，但不可否認疫情造成全球經濟的震盪還在，投資人該如何下手，進場搶低或是稍安勿躁？節目中專家將有客觀分析。

而金融股一直是存股族最愛的類股，以長線投資而言，金融類股始終有其穩定配息的優勢，但在低利率和獲利銳減的情況下，現在還可以存金融股嗎？疫情下經濟的不確定性，帶動黃金避險需求，而黃金金價不斷創新高，應該賣還是繼續投資？不少投資人將目光轉向波動相對較低的債券ETF，從「存股」轉向「存債」，債券ETF真的能抗股災？買公債ETF報酬率竟可比買個股還要高？債券該怎麼操作？而債券ETF投資報酬率竟能打敗國民ETF 0050、0056？股市亂世不心慌，最穩妥的投資法則，所有精彩內容都在《雲端最有錢》！