苦苓「帛琉0確診卻3人染疫？」　驚恐曝就醫實錄：幫我縫線的不是醫師

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊自18日爆出3例確診後，如今染疫人數上升至24名，而眾官兵下船後足跡更遍布北中南，至於感染源頭仍待進一步釐清。對此，作家苦苓分享過去曾在帛琉就診的經歷，並直言「為什麼明明零確診卻有三個人被感染呢？真相在這裡。」

敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，目前確診的24名海軍，有18人例無明顯症狀；重點是，當初下船後，這些官兵全台趴趴走，更引發國人擔憂。回溯可能源頭，許多人懷疑是「零確診」的帛琉，不過也有艦上被隔離的士兵持反面看法，表示整段航行到回來的時候，大家都很健康。

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▲磐石號油彈補給艦。（圖／記者李毓康攝）

昨日，作家苦苓在臉書透露，自己曾在帛琉旅遊時，酒後不慎摔倒受傷，頭部撞出傷口，於是領隊匆匆帶他到醫院就診，再次清醒時，他看見頭上是鐵皮屋頂，泛黃老舊的電扇，連牆壁都是鐵皮，「一雙趾甲骯髒、趿著夾腳拖鞋的褐色大腳一步步走近，出現在我眼前的是一張嚼著檳榔、圓圓的黑臉，這個白衣上還有酒渣、茶渣和咖啡渣沒洗乾淨的男護士，粗魯的擠弄我的傷口、翻動我的腦袋，嘴裡咕嚕咕嚕不知說些什麼，感覺不像急救，比較像是要進行某種巫毒教的儀式。」

同時，領隊站在一旁安慰道，「不要怕，醫生要幫你縫線。」緊接著換上一張更圓、更黑的女生臉孔，對方看起來有點緊張，發現注視目光後，忽然咧嘴一笑，而後發出神力，把正躺的他側翻過去。

過程中，苦苓在心裡感慨，「想到自己出國旅遊，竟然喝酒摔倒受傷，淪落到這個像建築工地的醫院裡任人宰割，不由得悲從中來，但好歹現在有一個護士、一個醫生在救治我，也算是不幸中的大幸了......。」怎料，頭上的動作猛然煞車，兩人竊竊私語，還語氣驚慌的說著，「What's happen？」「I don't know.」「Call the doctor！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

剎那間他陷入恐懼，「瞎密！打電話給醫生？那麼這兩個在幫我手術、縫線的不是醫生、那他們是誰？難道這是一家冒牌醫院、這是兩個冒牌醫護？」在一連串疑問冒出後，那兩人已停止動作，沒多久各自離開了，只剩下旅行團領隊，和已經半昏迷的他。

苦苓返台後迅速赴醫院「補救」，而醫生看到傷口後，忍不住驚呼，「哇！這傷口是你小孩幫你縫的嗎？」眼看他一臉狐疑，醫師又接著說，「這麼大的傷口只縫一針，還歪歪扭扭的，真的很像小孩子亂弄的！」