海上待了2個月…假期就在眼前！　退將點破「海軍隱匿心態」：憋很久了

▲退將指出，海軍不敢講原因是想放假與同袍壓力。（圖／總統府）



記者黃可昀／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦累計24人染疫，部分聲浪質疑，海軍在隔離期間就出現症狀為何不講？退伍軍將栗正傑透露，他很能理解該名確診官兵的顧慮，所有人在海上待了快2個月，「憋了很久沒放假」，在這種情況下，講了也會擔心受到同袍的輿論與壓力。

退將栗正傑在臉書社團「澎湖兵俱樂部/中華民國陸軍第168師」表示，敦睦艦隊在海上近2個月，日前終於回到母港，眼看著假期就在眼前，大家一心想著趕快回家見家人、放鬆喘口氣，「如果症狀不嚴重，任誰都不會主動說有症狀，害自己跟全艦隊同袍再被隔離14天。」由於海軍們期待著趕快放假，所以當長官問是否有人身體不適，大家一定會回答沒有，想說等放假出去再自己看診，「然後上下一心，開開心心宣布放假」，他能理解這種心態，也合乎人性常理。

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▲網友猜測海軍隱匿心態。（圖／翻攝自PTT）



這兩天PTT有多篇文章在討論相關議題，一名網友PO文「講了整船禁假，你敢講自己不舒服嗎？」當自己出現頭痛症狀，無法確定是否為新冠肺炎的狀況下，若上報就得背負同袍與長官壓力，相信多數人會抱著僥倖心態不敢講。

其他網友也回應，「今天放假，最後問一次『有沒有身體不舒服的？』誰敢說」、「你講了全船遭殃，你不講全台遭殃，他們選了後者」、「好問題，講不講都很慘」、「會嘴砲說敢講的，肯定沒當過兵」、「誰想連累別人啊，問題是被幹真的可怕，沒當過兵大概不會懂。」