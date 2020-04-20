巴西總統槓地方「抗議居家令」　沒戴口罩還對群眾狂咳：保住自由！

▲巴西總統波索納洛相當重視經濟。（圖／路透）

文／中央社

巴西總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）今天加入在首都巴西利亞軍方總部外示威的民眾，同聲抗議州長頒布的居家令。這群約有600人的示威民眾呼籲軍方介入對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並要求關閉國會。

一些人高舉標語，要求「軍方和波索納洛介入」。波索納洛站在皮卡車的車斗告訴群眾：「我來到這裡，是因為我相信你們，而你們來到這裡，是因為你們相信巴西。」 他說：「你們必須為了國家而戰，倚賴總統做必要的措施，我們才能保住民主，保住對我們最重要的，我們的自由。」 他講話時不時咳嗽，也未回應群眾呼籲軍方介入與關閉國會的要求。

曾為陸軍上尉的波索納洛對州長為阻疫情而採行的局部隔離措施時有批評，支持相關限制的衛生部長17日已遭波索納洛開除。祭出限制的州包括人口最多的聖保羅與里約熱內盧州，而這兩州17日還延長了部分隔離措施。

人口超過2億的巴西確診新冠肺炎人數為拉丁美洲最多，截至今天病例突破3萬8000，2400多人死亡。波索納洛表示，這些限制是在傷害經濟，但昨天公布的民調顯示，巴西多數人支持政府的禁足規定，儘管經濟因此受到衝擊。