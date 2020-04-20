疫情受害者集體向中國索償125兆　澳媒：應接受紐倫堡式審判

▲中國國家主席習近平面臨國際輿論。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨19日專電

澳洲媒體報導，中國面對國際社會索償大約澳幣6.5兆元（約新台幣125兆元），有澳洲議員指中國應該接受紐倫堡式審判；但中國卻同時利用疫情擴大它在國際社會的影響力。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今晚播放「 60分鐘」（60 Minutes）節目指出，美國一群受害人提出集體訴訟，指控中國當局疏忽（negligence）、撒謊和隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 ，並要求中國賠償損失。

這一宗集體訴訟是由美國佛羅里達州柏曼法律事務所（Berman Law Group）首席策略師（Chief Firm Strategist）阿爾特斯（Jeremy Alters）主導。他說 ：「這一宗訴訟所根據的事實，是他們（中國政府）明知道疫情，他們未能控制疫情；他們並未及時通知大家 ，讓我們的社會、我們的國家、美國、澳洲和所有其他地方都陷入困境。」

目前已有一萬人參與柏曼法律事務所提出的這項訴訟。其中一位參與索償的受害人卡吉亞諾（Lorraine Caggiano）連同她自己在內，一共有10位親人受到感染 ，2位親人死於疫情，其中包括她的父親。卡吉亞諾表示，她要向中國追討的是「真相」。

英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）亞洲研究中心主任韓德森（Matthew Henderson）指出，中國早有醫生和科學家指出疫情，但中國當局卻先讓那些醫生和科學家噤聲，讓全世界都被蒙在鼓裡。阿爾特斯解釋，如果中國政府拒絕在美國面對審判 ，美國法院還是可以裁決；到時候可以扣押中國在美國的資產。

澳洲聯邦參議員史托克（Amanda Stoker）指出，世界各國可以向國際法庭提出訴訟，以類似紐倫堡大審的方式，讓中國當局接受審判。第二次世界大戰後，同盟國美國、英國、法國和蘇聯軍事法庭在紐倫堡審判納粹戰犯，紐倫堡大審是近代史上重大事件。

雖然中國因為疫情處理失當而面對國際壓力，但中國卻同時利用疫情來擴大它在國際上的影響力。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深研究員戴維斯（Malcolm Davis）指出 ，中國致力研發疫苗，目的是要利用疫苗來宣傳中國崛起。戴維斯認為，疫情將會導致美國和中國之間競爭更加激烈，而夾在中間的澳洲也將陷入困境。

戴維斯解釋，隨著美國4艘航空母艦上有人染疫， 美軍在西太平洋的反應能力被削弱了；中國趁著疫情以軍事武力介入南海和台灣。他說：「危險就在面前了。 」（編輯：林憬屏）