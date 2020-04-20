國營事業正名運動再起　中油當年改名代價高達30億

▲中油於2007年改名為「台灣中油」。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，引發華航、國營事業正名運動再起，中油於2007年改名為「台灣中油」，依據內部統計為改名花費近30億元；另外，為了保有「中國石油」名稱，還特別轉投資成立新公司，以延續逾1甲子累積的商譽以及品牌價值。

中國石油公司與中國造船公司於2007年2月召開董事會通過改名案，即日起改為「台灣中油公司」；中船自當年三月起改名為「台灣國際造船公司」。

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中油當年以最節省方式完成改名後續作業，例如招牌只要部分修正、員工識別證用貼紙把「中國」貼起來。中油的英文名字，從CPC變成「CPC Corporation, Taiwan」，簡稱仍是「中油」。

不過，中油仍繼續保留「中國石油」名稱、商標以及「CPC」英文名稱。有關主管表示，中油成立逾一甲子，在過去幾十年辛勤耕耘下，其品牌形象已深植消費者心中，商標價值初估至少300億元以上，為維護國家資產，該名稱應予保留，絕不可放棄。

為了阻擋「中國石油」被他人註冊成功，中油決定另外成立一家自己百分之百轉投資的新公司，公司名稱就叫「中國石油」，排除他人再以「中國石油」申請公司登記，以永久保有「中國石油」的榮耀名稱與品牌價值。

中油加油站的標示，最明顯的就是「火炬」標示，火炬圖案是能源的象徵，「資」代表中油創始時隸屬「資源委員會」，三道圓圈下書「資」字，表示各項資源整合之意。另外，加油站體會有紅白藍的三種上中下線條顏色，分別代表熱誠的服務、無瑕的品質與最大的貢獻。