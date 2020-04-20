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奧地利燃煤發電廠停運　2030年前全面禁用化石燃料

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▲燃煤發電廠（示意圖／路透）

▲奧地利最後一座燃煤發電廠終止營運。（示意圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

全球暖化問題一直是近幾年來的全球重點議題，要求減用化石燃料的呼聲日益高漲。據悉，奧地利最後一座燃煤發電廠終止營運，向全國在2030年前全面棄用化石燃料的計劃邁進一大步。在過去的34年裡，該工廠生產超300億千瓦時電力，提供超200億千瓦時集中供熱。

綜合外媒報導，奧地利最大電力公司Verbund宣布，位於東南部施蒂里州（Styria）的梅拉赫（Mellach）發電廠於當地時間17日正式停用。該發電站34年以來，一直為鄰近的格拉茨市（Graz）供應電力和熱力。

奧地利沒有大量的化石燃料蘊藏，但仍然有10多座天然氣和石油的發電廠，政府的下一步計劃是在10年內（2030年以前）停用所有天然氣發電廠，實現100％可再生能源發電。目前該國在煤炭、石油和天然氣進口上需花費100億歐元。

奧地利環境部長萊昂諾爾·格斯勒（Leonore Gewessler）表示，「關閉最後一座燃煤發電廠是歷史性的一步，奧地利終於擺脫了燃煤發電供應，向全面淘汰化石燃料的計畫又邁出了又一步。」

奧地利是歐洲第8個計劃終止燃煤的國家，此舉將有助於減少溫室氣體的排放量。據Europe Beyond Coal調查，15個歐洲國家已決定逐步淘汰燃煤發電，其中14個國家希望在2030年前消除燃煤發電。

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