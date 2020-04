南非街上空蕩蕩！非洲企鵝「滿臉好奇」結伴逛街...跳上人行道萌樣曝光

▲南非的非洲企鵝上街閒逛。(圖/翻攝SANCCOB臉書,下同)

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒,南非全國封鎖5周至4月30日,度假勝地開普敦市(Cape Town)賽門鎮街道人車稀少的同時,出現一幕可愛的景象,非洲企鵝結伴離開棲息地,上街散步閒逛的畫面,滿臉好奇、東張西望的表情被拍下。

據南非新聞網站「艾歐爾新聞」(IOL news)報導,拍攝者史萊爾(Mikaela Slier)17日將影片上傳到南部非洲鳥類保護基金會(Southern African Foundation for the Conervation of Coastal Birds,SANCCOB)的臉書後,到目前為止已超過111萬次觀看,且人數持續攀升中。

非洲企鵝是高度瀕臨滅絕的物種,上述基金會呼籲人們領養企鵝蛋,以幫助及拯救企鵝。

發現非洲企鵝散步的賽門鎮(Simon's Town)和開普角(Cape Point)之間的博爾德海灣,以非洲企鵝最大繁衍棲息地而聞名於世,儘管位於人類住宅區,卻成為可以近距離觀賞這種瀕臨滅絕物種為數不多的地點之一。

兩洋水族館(Two Oceans Aquarium)因全國封鎖而暫停營業,但仍有少數留守人員照顧珍愛的動物們。鑑於街道出現少有的寧靜,兩洋水族館決定讓非洲企鵝結伴在大街上自由散漫地閒逛。

從影片可以看到,非洲企鵝搖搖擺擺的逛大街,牠們跳下人行道、過街、再跳上另一段人行道的樣子深受大眾喜愛。