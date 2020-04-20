南非街上空蕩蕩！非洲企鵝「滿臉好奇」結伴逛街...跳上人行道萌樣曝光

▲南非的非洲企鵝上街閒逛。（圖／翻攝SANCCOB臉書，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，南非全國封鎖5周至4月30日，度假勝地開普敦市（Cape Town）賽門鎮街道人車稀少的同時，出現一幕可愛的景象，非洲企鵝結伴離開棲息地，上街散步閒逛的畫面，滿臉好奇、東張西望的表情被拍下。

據南非新聞網站「艾歐爾新聞」（IOL news）報導，拍攝者史萊爾（Mikaela Slier）17日將影片上傳到南部非洲鳥類保護基金會（Southern African Foundation for the Conervation of Coastal Birds，SANCCOB）的臉書後，到目前為止已超過111萬次觀看，且人數持續攀升中。

非洲企鵝是高度瀕臨滅絕的物種，上述基金會呼籲人們領養企鵝蛋，以幫助及拯救企鵝。

發現非洲企鵝散步的賽門鎮（Simon's Town）和開普角（Cape Point）之間的博爾德海灣，以非洲企鵝最大繁衍棲息地而聞名於世，儘管位於人類住宅區，卻成為可以近距離觀賞這種瀕臨滅絕物種為數不多的地點之一。

兩洋水族館（Two Oceans Aquarium）因全國封鎖而暫停營業，但仍有少數留守人員照顧珍愛的動物們。鑑於街道出現少有的寧靜，兩洋水族館決定讓非洲企鵝結伴在大街上自由散漫地閒逛。

從影片可以看到，非洲企鵝搖搖擺擺的逛大街，牠們跳下人行道、過街、再跳上另一段人行道的樣子深受大眾喜愛。