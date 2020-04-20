孟加拉「10萬人↑湧入喪禮」擠滿街道！才通報單日激增306例…全國怕爆

▲孟加拉超過10萬人湧入婆羅門巴里亞市（Brahmanbaria）參加伊斯蘭宗教領袖的喪禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

孟加拉實施全國封鎖令，18日卻有超過10萬人湧入婆羅門巴里亞市（Brahmanbaria），參加知名伊斯蘭政黨「基拉法特．馬吉利斯」（Khilafat Majlis）副主席、傳教領袖安薩里（Maulana Zubayer Ahmad Ansari）的喪禮。由於政府18日才通報單日新增306例新冠肺炎確診，全國百姓如今非常擔心疫情再度爆發。

綜合CNN、《阿納多盧通訊社》報導，孟加拉10萬多人18日不顧封鎖令，湧入婆羅門巴里亞市，擠滿大街小巷，就是為了出席安薩里的喪禮，悼念致意。「基拉法特．馬吉利斯」秘書長哈克（Mohammad Mamunul Haque）提到，上萬人湧進市區街道，從周邊地區步行前往。

總理特別助理法哈德（Shah Ali Farhad）與當地警局發言人艾哈邁德（Imtiaz Ahmed）證實超過10萬人聚集，違反了禁止超過5人同時參加祈禱活動的防疫規定。

▲警方表示，已經要求家屬縮小喪禮規模，未料全國超過10萬人從四面八方湧入，前來致敬。（圖／達志影像／美聯社）

當地警方表示，17日晚間與安薩里家屬見面，呼籲把喪禮規模限縮在親友之間，「我們從沒想過，在全國封鎖期間還會有那麼多人同時出現。這一切都在很短的時間內發生，完全超乎我們的控制。」

根據孟加拉中央警察局發言人拉那（Sohel Rana），由於無法控制人群，負責警官與副手被撤換離開這次行動，相關單位也籌建委員會，調查如此大規模人群能夠違規群聚的原因。

孟加拉目前累計2,456例確診、91死，政府18日通報，過去24小時內新增306例，官員也指出，由於缺乏檢測工具，實際感染人數很有可能更高。如今喪禮事件導致超大規模群聚，全國民眾紛紛擔憂疫情再度爆發。

「基拉法特．馬吉利斯」盟友政黨成員馬達尼（Khalilur Rahman Madani）認為，喪禮規模證明了安薩里的聲望，「他是知名宗教領袖，非常受到民眾歡迎，這也是他們（民眾）願意忽視政府命令，前來致上敬意的原因。政府非常清楚他受歡迎的程度，應該採取更多措施阻止大型集會。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！