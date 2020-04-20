懷孕33周媽確診被迫剖腹　以為平安接生「16hrs後嬰兒鼻腔驗出病毒」！

▲母嬰感染在祕魯也出現，出生僅16小時就確診。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎傳播力極強，一般人確診就要承擔極大的身體負擔，而臨盆孕婦若確診更是高風險。日前祕魯一名懷孕33周的孕婦即將臨盆，卻突然出現呼吸道問題，最後篩檢發現確診新冠肺炎，在緊急剖腹之後，孩子雖平安出生，但16小時後仍跟著確診新冠肺炎，甚至過了6天還是有明顯病徵。

根據《馬來西亞東方日報》報導，祕魯British American Hospital醫護人員日前撰寫新冠肺炎臨床報告，刊登在《American Journal of Perinatology》，其中一例為41歲的孕婦、懷孕33周，突然出現呼吸道問題，醫師評估之後確診為新冠肺炎，擔心影響到胎兒健康，於是決定緊急剖腹生產。

文章中提到，該名孕婦入院時已經出現發燒、呼吸急促、白血球、血小板、淋巴細胞低於正常的狀況，肺葉也出現發炎的狀況，確診了新冠肺炎後立即開刀剖腹；然而嬰兒出生後出現了早產的病徵，醫護人員也替嬰兒進行新冠肺炎篩檢，發現為陽性反應，並於48小時之後再檢驗，仍有病毒跡象，直到6天後還是有病徵，唯獨肺部沒有症狀，而母親則好轉回到普通隔離病房。

醫護人員表示，嬰兒出生僅16小時就確診，剖腹感染機率相當低，推測可能是母嬰垂直感染，但也可能僅是個案，目前尚未有其他個案可以佐證。過去中國科學團隊曾追蹤武漢33名感染孕婦所產下的新生兒，其中三人出生時就感染新冠肺炎，同樣也推測可能來自母體。